As atividades programadas pelo MAAT combinam a vertente lúdica e pedagógica para proporcionar experiências imersivas. O programa divide-se em duas oficinas principais. A primeira, intitulada “Ciência com Energia”, de 7 a 11 de abril, guiada por António Banza e Tiago Serôdio, convida os participantes a embarcar numa viagem no tempo para descobrir como funcionava a antiga fábrica que produzia eletricidade para Lisboa no século XX.

Já a oficina “Atmosferas (Entre a Ficção e a Realidade)”, de 14 a 17 de abril, orientada por Fabrícia Valente, explora as linguagens do desenho e da pintura a partir da exposição "Transe", do artista Rui Moreira. Os participantes serão desafiados a experimentar cores, técnicas e perspetivas, refletindo sobre a realidade e a encenação na arte.

As oficinas decorrem entre as 10h00 e as 17h30, e têm um custo de 150€ por participante, incluindo almoço.As atividades destinam-se a crianças entre os sete e os 12 anos.

As inscrições já estão abertas e podem ser feitas diretamente no site do MAAT.