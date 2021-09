Com o regresso às aulas, temos uma sugestão para que nunca percas as páginas enquanto estudas: Um marcador de livro em origami com formato de coração. Vamos começar?

Vais precisar de:

- Cartolina Cores Ambar School;

- Tesoura;

- Régua;

- Marcadores.

Vê o passo a passo na galeria:

Queremos ver as tuas peças de arte! Envia uma mensagem para o Instagram da ambar e partilha connosco as tuas obras finais.