Esta semana sugerimos uma marioneta para muitas brincadeiras criativas.

Vais precisar de:

2 tubos de papel higiénico, tinta, pincel, furador, palhinha, fio, 2 paus de gelado, adesivos decorativos, 2 olhos de colar, cola e tesoura.

Como fazer?

1. Pinta os rolos de papel higiénico e deixa secar.

2. Corta um rolo ao meio. Metade será para a cabeça e a outra para as orelhas.

3. Corta as orelhas – uma única forma alongada – e cola-as no topo de um lado da cabeça.

4. Empurra o papelão onde as orelhas estão coladas, criando um recuo na cabeça para fazer com que as orelhas agarrem.

5. Cola dois paus de gelado juntos para formar uma cruz. Reserva.

6. Faz quatro furos na parte inferior do corpo para as pernas. Passa dois pedaços de fio através dos orifícios das pernas, adicionando pedaços de palha dobrados para os pés. Dá um nó em cada extremidade.

7. No lado oposto do tubo, faz furos nas duas extremidades do corpo. Passa um longo pedaço de fios através do corpo e da cabeça.

8. Amarra-o à vara dos paus de gelado. Cola uma palhinha dobrada para criar uma cauda e colar os adesivos e os olhos.

Queremos ver as tuas peças de arte! Envia uma mensagem para o Instagram da ambar e partilha connosco as tuas obras finais.