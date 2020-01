23A alimentação dos filhos deve ser uma das principais preocupações dos pais. Fazer as opções mais saudáveis é o objetivo de qualquer progenitor. Existem alimentos que, pelas suas características, aumentam a capacidade de memória e de concentração, permitindo às crianças em idade escolar obter melhores resultados. Mas será que sabe quais os nutrientes fundamentais para os mais pequenos nessa fase? Nós damos-lhe a resposta!

1. Cálcio

É importante para a formação e crescimento dos ossos e dentes, funcionamento das células e contração muscular. Pode encontrá-lo no leite e produtos derivados do leite (como iogurte e queijo), nas hortaliças de folha verde escura (como couve e brócolos), na sardinha, no salmão e nos moluscos (polvo e lulas). A absorção de cálcio é estimulada pela ingestão de alimentos ricos em vitamina D, como peixes gordos (salmão, sardinha e atum) e laticínios.

2. Ferro

É importante para o desenvolvimento e desempenho cognitivo e psicomotor, respiração e constituição dos glóbulos vermelhos do sangue. Pode encontrar o ferro na carne, nos frutos secos, nos ovos, na beterraba e nos legumes verdes, como os espinafres.

3. Vitamina E

Esta é essencial para a manutenção das membranas das células (promove a integridade celular) e bom funcionamento dos neurónios. Pode encontrar a vitamina E no azeite, no salmão, no gérmen de trigo, nos ovos e nos vegetais de folha verde.