As livrarias encerraram, mas podemos e devemos manter os livros por perto. E com a interrupção da escola, e os miúdos em casa pelo menos durante 15 dias, abraçar desafios de leitura pode ajudar a manter a mente ativa e desperta, proporcionar momentos de partilha em família e estimular a imaginação e a criatividade.

Os 12 desafios de leitura propostos pela 20|20 Editora viajam por diferentes géneros literários, autores, enredos, personagens e mundos fantásticos que enriquecem e expandem o nosso próprio mundo.

Porque é importante não desistir da leitura. Os livros fazem falta para compreender o outro, aprender melhor e crescer de forma saudável.

Um livro de poesia

Nunca é demasiado cedo (ou tarde…) para começar a ler poesia. "Sou do Tamanho do Que Vejo" é uma antologia, integrada na coleção Pé de Pato, que desvenda a vida e obra de Fernando Pessoa, e abre o apetite para a descoberta de um dos maiores poetas da língua portuguesa, que tão bem ironizou: «Ler é maçada, / Estudar é nada. / O sol doira / Sem literatura.»

Para os mais pequeninos, "O Livro das Rimas Traquinas" e "A Casa da Poesia", de José Jorge Letria, são uma introdução perfeita ao mundo em verso.

Um Nobel de Literatura

O nome não é fácil de pronunciar, mas é maravilhoso descobrir a obra da escritora polaca Olga Tokarczuk, vencedora do Prémio Nobel de Literatura em 2018. E os mais jovens poderão fazê-lo através de "A Alma Perdida", uma dupla narrativa composta pelo texto e pelas ilustrações (de Joanna Concejo) de profundo alcance e sentido.

Poucas mulheres receberam o mais alto galardão da Literatura, entre elas a sueca Selma Lagerlöf, premiada em 1909. Indicado para leitores jovens e adultos, "O Tesouro" é um pequeno e precioso romance fantasmagórico, passado numa gélida cidade costeira.

Um livro de uma coleção

Quando nos tornamos adeptos de uma coleção, criamos uma relação especial com as personagens e com o universo em que elas se movem. "Tom Gates", uma série premiada de Liz Pichon, "Escola e Max Einstein", de James Patterson, um dos autores mais bem-sucedidos do mundo, são três coleções de enorme sucesso, com protagonistas divertidos, peripécias hilariantes e um fio condutor que nos leva a querer ler sempre o próximo livro.

Um livro com mais de 300 páginas

Um livro pequeno tem as suas vantagens. Mas, por vezes, precisamos de uma leitura mais extensa, que permite um maior envolvimento com a história e fica connosco durante mais tempo.

Estes três livros proporcionam essa experiência de uma maneira inesquecível. "A Estrela Que Vejo da Minha Janela", uma história sensível de uma autora premiada; o divertido e comovente "A Família do Prédio Vermelho 1" e "O Único e Incomparável Ivan", baseado em factos reais e adaptado a filme.

Um bestseller

Quais os ingredientes dos livros que chegam aos tops? A receita não é infalível e nem é sempre a mesma, ou qualquer um seria capaz de escrever um bestseller. O sucesso resulta de um bom equilíbrio entre vários elementos, como o enredo, as personagens, as ilustrações, o humor.

Estas coleções são exemplos de bestsellers que conseguiram conquistar e cativar cada vez mais leitores ao longo do tempo: "O Diário de um Banana", "Artemis Fowl" e "O Bando das Cavernas".

Um clássico

Os clássicos são obras da literatura mundial lidas por sucessivas gerações, e que oferecem sempre algo de novo a cada leitor. É por isso que dizemos que são intemporais: a passagem do tempo não afeta o valor daquilo que têm para nos transmitir.

"A Teia de Carlota", de E. B. White (1899-1985) é um dos clássicos infantis mais lidos de sempre, uma história eterna sobre a amizade, o amor e a lealdade.

"As Aventuras de Tom Sawyer", de Mark Twain (1835-1910) é um dos clássicos de aventuras mais amados de todos os tempos e "O Meu Pé de Laranja Lima", de José Mauro Vasconcelos (1920-1984), é uma das histórias sobre crescimento mais tocantes da literatura universal.

Um livro "do outro mundo"

Três livros que exploram o imaginário dos extraterrestres e do desconhecido, temáticas que desde sempre inspiraram as histórias mais fantásticas: "Luzes na Floresta", do premiado autor e ilustrador David Litchfield; "O Meu Amigo de Outro Mundo", de Ross Montgomery, nomeado para vários prémios; e "O Duende Que Caiu da Lua", de Rita Mira.

Um livro que ajuda a crescer

A literatura não tem de dar lições. Mas as vivências descritas na ficção podem ajudar-nos a lidar com os desafios da nossa própria vida.

A coleção "A Escolha É Minha", de Margarida Fonseca Santos, da qual o título "Bicicleta à Chuva" faz parte, aborda diversas situações comuns à vida da maioria das crianças e jovens.

Igualmente, os romances "Ghost", de Jason Reynolds, e "Rubra, a Árvore dos Desejos", de Katherine Applegate, têm como protagonistas jovens que atravessam momentos difíceis e são postos à prova.

Uma história do passado

Há épocas e acontecimentos históricos que não podem de modo nenhum ser esquecidos. A literatura não deve ser instrumental, mas desempenha um papel importante ao transmitir às novas gerações o relato de lutas, revoluções e guerras que definiram a História mundial.

O escritor multipremiado Morris Gleiztman é autor de uma série imperdível sobre a vida de Felix, um órfão judeu durante a II Guerra Mundial. Os títulos, que podem ser lidos por qualquer ordem, são "Um Dia", "A Seguir", "Depois", "Em Breve" e "Talvez".

Uma história do futuro

Se a literatura nos dá a possibilidade de conhecer épocas passadas, desde sempre também nos levou a visitar o futuro, universos paralelos, cenários distópicos ou utópicos.

Peter Brown, um autor premiado e aclamado pela crítica, escreveu os extraordinários "Robot Selvagem" e "Robot em Fuga", romances futuristas que alguém descreveu como um «Robinson Crusoé do futuro», e que abordam temas tão atuais como a defesa do ambiente, a inteligência artificial e a igualdade de género.

Um livro de contos

Um bom conto encerra toda a força da literatura. Os contos são narrativas breves que, em poucas e certeiras palavras, nos transportam para muitos lugares diferentes, contando uma história com princípio, meio e, em geral, um final recompensador.

Os clássicos "Contos do Foi Assim", de Rudyard Kipling, e "Contos Maravilhosos" de Hans Christian Andersen, e "O Fato Novo do Sultão" e "Outros Contos", de Guerra Junqueiro, são três maravilhosas coletâneas capazes de encantar leitores de todas as idades.

Um livro sobre o amor pelos livros

A trilogia de Jen Campbell e Katie Harnett, duas autoras premiadas, tornou-se emblemática da celebração do amor pelos livros e pela leitura. Através das aventuras de Luna e do seu amigo Franklin, o dragão, viajamos pelo mundo de infinita magia das histórias: "Franklin e a Livraria Voadora", "Franklin e Luna Vão à Lua", "Franklin e Luna e o Livro de Contos de Fadas".