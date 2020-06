A grande surpresa é o primeiro livro em português sobre Billie Eillish, a incrível estrela da pop de apenas 18 anos que conquistou milhões de fãs.

Chega também o primeiro guia oficial para o Roblox, o jogo mais popular do mundo. E ainda duas novas aventuras do Bando das Cavernas, livros de jogos e atividades do Clube dos Cientistas, novos títulos da coleção Génios, entre outras apostas.

Entre na galeria para conhecer as novidades deste verão:

Sugestões: Booksmile

