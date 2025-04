A filha de Tom Hanks, Elizabeth Anne Hanks (EA Hanks), acusou a falecida mãe - ex-mulher do ator - Susan Dillingham (de nome artístico Samantha Lewes) de abuso.

EA Hanks, de 42 anos, alega que sofreu de maus-tratos e que tudo começou depois de Susan ter ficado com a sua custódia e do irmão Colin Hanks, agora com 47 anos. Além disso, diz que os levou de repente de Los Angeles para Sacramento, Califórnia. E a mudança terá apanhado Tom Hanks de surpresa.

"O meu pai ia buscar-nos à escola e nós simplesmente não estávamos lá", recordou numa parte do seu livro 'The 10: A Memoir of Family and the Open Road', cita a People. A obra será será lançada a 8 de abril. "E já não estávamos lá há duas semanas, e ele teve que nos procurar", acrescentou.

"Nasci em Burbank, mas depois dos meus pais se separarem, a minha mãe levou-me a mim e ao meu irmão mais velho para morarmos em Sacramento. Tenho poucas recordações dos primeiros anos em Los Angeles. [...] Visitava o meu pai e a minha madrasta (e os meus meio-irmãos mais novos) aos fins de semana e durante o verão, mas dos 5 aos 14, foram anos de confusão, violência, privação e amor", lembra ainda no livro.

Tom e Susan conheceram-se quando ainda eram estudantes de teatro, em meados dos anos 70. O casamento durou cerca de cinco anos, e divorciaram-se em 1985.

Em 2019, relata a People, EA Hanks tentou obter mais informações sobre a mãe, que morreu de cancro do pulmão em 2002, aos 49 anos, deixando muitas perguntas sem resposta.

Embora nunca tenha sido diagnosticada, EA Hanks acredita que a mãe era bipolar com episódios de paranoia, adianta ainda a revista.