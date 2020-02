Melhora a qualidade de vida do bebé, particularmente: na melhoria do sono, na diminuição do choro, na sensação de dor, na temperatura mantida, e ainda no desenvolvimento global do bebé.

E o que traz aos pais?

Permite conhecer melhor o seu filho, aumenta o vínculo ao bebé e reduz a ansiedade dos pais, particularmente da mãe, fator que contribui significativamente para a produção do leite materno.

Este método deve, então, ser praticado sempre que o bebé esteja bem, que os pais desejem e que os enfermeiros ou médicos, no caso de internamento, estejam de acordo. E após a ida para casa deve continuar a ser uma prática frequente.

Como fazer?

A mãe ou o pai deve estar sentado num cadeirão recostado, de forma confortável e preferencialmente sem perfume ou outro produto que altere o seu cheiro natural. Deve ter o peito descoberto e colocar o bebé em posição direita no seu peito, mantendo a cabeça e pescoço alinhados e a face virada para um dos lados de forma a não dificultar a respiração. Será mais confortável para o bebé se mantiver as pernas dobradas e as costas cobertas com uma manta e a cabeça protegida com um gorro.

Sempre que possível deve-se manter este método no mínimo durante uma hora e praticá-lo várias vezes ao dia. Quanto mais os pais praticarem, mais seguros e confortáveis estarão na forma de o fazer.

O tempo em que a mãe ou o pai têm o seu filho ao peito é um período muito especial, que deve ser vivido da melhor forma pela família. O método canguru é um investimento, no presente e no futuro da vida de cada bebé prematuro.

Um artigo da médica Ana Torres Melo, pediatra neonatologista no Hospital CUF Descobertas.