Muitas vezes, quando algum familiar ou amigo tem um bebé, torna-se difícil escolher o que oferecer.

A Weleda apresenta duas opções para cuidar da pele do bebé de uma forma natural. São os produtos perfeitos para introduzir aos Pais dentro da cosmética 100% natural e Bio, pois é precisamente quando o recém nascido tem a pele mais fina e delicada e necessita de produtos de qualidade.

A mudança drástica de temperaturas, o frio, mas também o sol, são agentes externos que podem afetar a saúde da pele, pois esta é cinco vezes mais fina comparando com um adulto. Por esta razão é tão importante cuidar da pele com produtos de qualidade, 100% naturais e Bio.

A marca de cosmética 100% natural certificada Weleda, conta com dois sets compostos pelos essenciais para cuidar e proteger a pele do bebé, desde o Creme de calêndula Muda Fraldas até ao Óleo para massagem. Para além disso, inclui um presente, um resguardo para a muda da fralda e de uma fralda biológica para recém-nascidos.

Estes sets estão preparados em formato presente, o que pressupõe uma forma rápida de oferta aquando os baby showers e os presentes de boas-vindas. São também a seleção perfeita para que as futuras mamãs tenham os básicos em casa quando nasce o bebé.

Set de boas-vindas Bebé

Set de boas-vindas Bebé créditos: Weleda

Contém os quatro imperdíveis para o cuidado do bebé desde o primeiro dia. Composto por um dos best sellers o Creme Muda de fralda. Também inclui um Creme de rosto, um Óleo de corpo e o Banho de creme. Ideais para os primeiros banhos, para as primeiras massagens e não só.

Set Descoberta Bebé

Set Descoberta Bebé créditos: Weleda

Com os dois produtos essenciais para oferecer ao recém nascido o cuidado mais delicado. Este set inclui o Banho de creme, um produto que não necessita de pós lavagem, deixando a pele suave, limpa e protegida, e um creme de calêndula Muda Fraldas. Inclui ainda um presente, a oferta do primeiro dudu do bebé, feito com 100% algodão.