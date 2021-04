A maternidade é das coisas mais incríveis mas também mais desafiantes que uma mulher vive. Ser mãe, é viver com uma dúvida constante sobre as nossas capacidades para cuidar daquele pequeno Ser, mas também sentir um amor incomparável que cresce de dia para dia.

E essa relação é reforçada diariamente com cada gesto e cada cuidado diário que a mãe tem com o bebé. A Massagem do Bebé pode ser um dos melhores momentos para reforçar esse vínculo, para proporcionar bem estar ao bebé, mas também para empoderar a mãe no seu papel diário de cuidadora.

Prestes a celebrar o Dia da Mãe, Maagda Soares partilha dicas para que o seu bebé aceite este momento de massagem e poder assim criar boas memórias destes primeiros meses.

3 dicas para que o bebé aceite a massagem

Uma das perguntas que os pais mais me fazem é, como é que o bebé pode aceitar a massagem. Por norma, dizem-me que os seus bebés não gostam da massagem, que choram quando estão despidos, que mudar a fralda já é complicado, quanto mais uma massagem! Mas, há algumas coisas que podem ir fazendo e que ajudam a que o bebé fique mais recetivo.

1. Aquecer antes a divisão onde vão fazer a massagem

Pensem lá, se estiverem com frio, conseguem ficar despidos, relaxados e aceitar uma massagem? Pois, os bebés muito menos já que perdem calor mais rapidamente que um adulto! É por isso necessário que aqueçam bem a divisão onde vão fazer a massagem, antes de despirem o bebé.

Agora, não a aqueçam com o bebé vestido ou a dormir lá dentro. Porque obviamente vão ter um bebé que depois fica cheio de calor e já não estará novamente recetivo à massagem. Por isso já sabem, aquecer antes a divisão, levar depois o bebé e ir despindo à medida que vão fazendo a massagem.

2. O bebé precisa ter as suas necessidades preenchidas

Se o bebé estiver com fome ou com sono, não vai querer receber a massagem. Estas necessidades são básicas e instintivas para um bebé. Por isso, tentem antecipar o momento da massagem para que não fique no limite de comer ou, se tiverem que o alimentar entretanto, aguardem depois cerca de 30 minutos até o deitarem para a massagem e deixem a barriguinha para o fim.

Se estiver com sono, ficará aborrecido por não o deixarem descansar e depois poderá ser ainda pior! Caso o bebé esteja com sono, parem a massagem (continuam no dia seguinte) e não acordem o bebé para o massajar. Devem respeitar sempre as suas necessidades primeiro.

3. Há que criar uma rotina e ser consistente com a mesma

Não podemos esperar que algo natural como a massagem, que é realizada apenas com as nossas mãos, possa trazer benefícios se acontecer apenas de vez em quando. As rotinas são fundamentais para os bebés, para que se sintam seguros e confiantes.

Estabeleçam um horário para a massagem, o que der mais jeito à rotina da família, e cumpram essa rotina de massagem diariamente. Caso não consigam que seja numa base diária, tentem ao menos fazer dia sim, dia não ou um pouco todos os dias.

Não precisam estar meia hora a massajar ou fazer 20 vezes o mesmo movimento, é melhor fazerem pouco todos os dias do que nada.

Dica extra: Sigam o vosso instinto e não desistam à primeira contrariedade. Os bebés acabam por aceitar a massagem e garanto que será um dos seus momentos preferidos do dia.

Os bebés que são massajados diariamente sentem-se mais conectados com os pais, choram menos e conseguem relaxar. Pensem que são 15 minutos diários que estão a dedicar ao bem estar do vosso bebé e, por consequência, ao vosso próprio bem estar.

Também é possível oferecer um Voucher, para dar a possibilidade a alguma mãe que conheçam, de aprender este ritual com o seu bebé.