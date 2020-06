Quantos aviões já passaram na casa mais vigiada do país e quanto custa afinal este serviço? O Notícias Ao Minuto conta-lhe tudo sobre as mensagens de apoio que são já um verdadeiro fenómeno nesta edição do reality show.

Newsletter Receba o melhor do SAPO Lifestyle diariamente no seu email. Subscrever Já subscrevi Notificações Os temas mais inspiradores e atuais estão nas notificações do SAPO Lifestyle. Subscrever Na sua rede favorita Siga-nos na sua rede favorita. Instagram