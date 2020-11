Os concorrentes do 'Big Brother' têm vivido noites de sobressalto, porém, por motivos diferentes. Se uns protagonizam momentos escaldantes, outros não conseguem descansar pelo burburinho no 'quarto da comunidade'.

Não é novidade que o clima aquece entre os lençóis de Zena e André, mas esta semana aconteceu um episódio que incomodou particularmente Andreia.

"Estava a conseguir ouvir, agora imagina", desabafou a bailarina com Joana ao acordar.

Mais tarde, no confessionário, deu mais pormenores sobre a noite escaldante do casal: "É normal que durante a noite, sobretudo com tanta privacidade, eles se tenham envolvido mais profundamente. Tão profundamente que algo possa transbordar e, se calhar, sujar alguma coisa".

