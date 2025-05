O 'Big Brother' tem, oficialmente, o primeiro casal da casa. Diogo Bordin e Carolina Braga já são namorados.

Depois de muitas semanas de uma grande proximidade (com algumas desavenças), só faltava mesmo o pedido de namoro da parte do modelo para a jovem de Cascais. Tudo aconteceu na gala do passado sábado no confessionário com Cláudio Ramos.

"Como foi aqui que demos o primeiro beijo, nada melhor do que dar um nome ao que estamos a viver. Queria saber se te posso chamar de namorada a partir de agora", referiu Diogo, oferecendo a Carolina um ramo de flores. "Sim", respondeu a concorrente.

Veja aqui o momento.

