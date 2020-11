Teresa Guilherme ligou-se à casa do 'Big Brother' na noite desta quarta-feira para anunciar que Zena, com apenas 11% dos votos, está fora do grupo de nomeados em risco de sair no domingo. São agora Andreia, André e Joana que lutam pelo seu lugar na casa.

Quando anunciou a notícia, um dos pormenores que não passou despercebido foi a reação de Joana, que não tardou em ser comentada nas redes sociais.

Os espectadores consideraram impagável a expressão da jovem de Cascais e afirmaram que esta não conseguiu esconder a "azia" com que ficou com o resultado da votação.

"A cara de enjoo da Joana é que foi a melhor", escreveu uma seguidora na página de Instagram do 'Big Brother'. "A cara da Joana. Aceita que dói menos", disse outra internauta.

