Foi no início deste mês que os fãs da família real britânica foram brindados com a novidade de que Zara Tindall está grávida pela terceira vez. E na sequência do anúncio, surge agora a primeira foto da filha da princesa Ana com o marido, Mike Tindall.

O primeiro registo após ter sido dada a boa-nova foi publicado esta terça-feira, dia 29, nas redes sociais de Mike e trata-se de uma selfie do casal a promover uma iniciativa solidária.

Recorde-se que Zara e Mike são casados desde 2011 e são pais de Mia, de seis anos, e de Lena, de dois.

Leia Também: A reação de Isabel II à notícia de que ia ser bisavó novamente