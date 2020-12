Zara Tindall, neta da rainha Isabel II, está grávida pela terceira vez do marido, Mike Tindall. Foi o próprio quem deu a novidade no seu podcast - 'The Good, The Bad & The Rugby'.

"Tem sido uma boa semana para mim. Fizemos uma ecografia - o terceiro Tindall está a caminho", afirmou, tal como noticia a Sky. "Vou amá-lo quer seja menino ou menina - mas, por favor, que seja um menino", brincou.

Note-se que o casal já tem duas filhas - Mia, de seis anos e ainda Lena, de dois.

Zara, que é filha da princesa Ana, casou com Mike em 2011.

A rainha tem assim motivos para sorrir!

Leia Também: Sonha em trabalhar para a rainha? Esta pode ser a sua oportunidade