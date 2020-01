Uma notícia recente do The Sunday Times fez saber que o príncipe William estaria "triste" e até um pouco zangado com o irmão, Harry, devido à decisão que este anunciou na passada semana. Harry e a sua esposa, Meghan Markle, pretendem afastar-se da realeza e tornarem-se "independentes a nível financeiro"

Desmentindo os rumores, um porta-voz dos príncipes emitiu uma alegada declaração conjunta, que está a circular nas redes sociais, onde se referem às notícias que dão conta de uma zanga entre irmãos como "uma história falsa".

"Para irmãos que se preocupam tão profundamente com os problemas que envolvem a saúde mental, o uso de linguagem inflamatória desta forma é ofensivo e potencialmente prejudicial", pode ler-se no referido comunicado.

Importa ainda lembrar que este comunicado surge no mesmo dia em que a rainha Isabel II irá reunir-se com Harry, William e o príncipe Carlos para juntos encontrarem uma solução que vá de encontro à vontade dos duques de Sussex.

