O príncipe William ter-se-á pronunciado sobre a decisão do irmão, Harry, e da mulher do mesmo, Meghan Markle, que anunciaram a intenção de se afastarem da realeza e se tornarem independentes a nível financeiro.

De acordo com o The Sunday Times, William disse a um amigo: "Sempre abracei o meu irmão mas não posso fazer mais isso. Somos entidades separadas. Estou tristes com isto. Tudo o que podemos fazer, tudo o que eu posso fazer, é tentar apoiá-los e esperar que com o tempo voltemos a estar todos do mesmo lado. Quero que todos joguem na mesma equipa".

Recorde-se que, entretanto, a rainha Isabel II já convocou uma reunião com Harry, William e o pai de ambos, o príncipe Carlos, com o objetivo de discutirem o caso dos duques de Sussex e "esclarecerem tudo".

Leia Também: Rainha Isabel II convoca reunião com Harry, William e príncipe Carlos