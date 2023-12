Zac Efron foi homenageado com uma estrela no Passeio da Fama de Hollywood esta segunda-feira, dia 11 de dezembro, em Los Angeles.

De acordo com a People, no seu discurso em reação à distinção, o ator, de 36 anos, acabou por falar de Matthew Perry, que morreu no final de outubro.

Zac Efron lembrou que a estrela de 'Friends' foi "muito gentil e generoso consigo" durante as filmagens de '17 Again', em 2009.

"Colaborar com ele e [o Burr Steers] foi muito divertido e realmente impulsionou-me", afirmou. "Isso empurrou-me, mesmo, para o próximo capítulo da minha carreira e, por isso, muito obrigado Matthew. Hoje estou a pensar muito em ti", acrescentou.

De recordar que o Fama ao Minuto já tinha destacado que o ator iria receber uma estrela no Passeio da Fama. Leia Também: Zac Efron vai ter uma estrela no Passeio da Fama