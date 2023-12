Foi anunciado esta segunda-feira, dia 4 de dezembro, que Zac Efron terá uma estrela no Passeio da Fama. A inauguração decorre no próximo dia 11 deste mês.

O ator, de 36 anos, tornou-se mundialmente famoso há quase duas décadas, quando deu vida ao protagonista da trilogia 'High School Musical', Troy Bolton.

"Estamos muito entusiasmados por honrar o ator Zac Efron, que se tem reinventado, tornando-se protagonista em produções de estilos bastante diferentes.

É a melhor forma de acabarmos um ano repleto de cerimónias. Com um currículo impressionante em cinema e televisão, é um dos talentos mais procurados da indústria", afirmou Ana Martinez, produtora do Hollywood Walk of Fame.

Leia Também: Jeremy Allen White diz que não queria estar ao pé de Zac Efron