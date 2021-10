O youtuber Window passou os últimos cinco meses afastado das redes sociais para conseguir focar-se, dedicar-se e também esconder que estava a passar por uma transformação física.

Diogo Figueiras, verdadeiro nome do digital influencer, aceitou o desafio da Men's Health e neste curto período de tempo deixou de ser magro, ganhou seis quilos de músculo e tornou-se mental e fisicamente mais saudável. O resultado está à vista na capa de outubro da publicação.

"É uma honra poder ser o primeiro homem do digital a fazer uma capa Men’s Health em Portugal e não podia estar mais orgulhoso da minha evolução. Afastei-me das redes sociais durante os últimos cinco meses com o objetivo de melhorar a minha saúde mental e física, acabei por entrar no maior desafio da minha vida", garante.

"Foi um processo tão intenso e tão bom ao mesmo tempo, que eu não consigo explicar por palavras o quanto mudou a minha realidade e a minha cabeça. Estou muito grato por ter tido esta oportunidade e espero que consiga inspirar pelo menos um de vocês a adotarem um estilo de vida mais saudável com este projeto, onde vou partilhar convosco a minha experiência e o quanto esta mudança de hábitos melhorou a minha vida", completa.

