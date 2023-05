Pedro Lourenço voltou a protagonizar um momento caricato. O youtuber já havia invadido a Gala dos 30 anos da TVI, no passado mês de fevereiro, e agora voltou a fazê-lo nas gravações da nova temporada de 'Morangos com Açúcar', acabando detido pelas autoridades.

O momento foi gravado por várias pessoas que estavam presentes e, entretanto, já se tornou viral no Twitter.

No vídeo é possível ver o influenciador a entrar numa carrinha da Polícia Municipal de Oeiras, interagindo antes com os vários jovens que à sua frente filmavam tudo e o aplaudiam.

Entretanto, nas stories do Instagram, o youtuber revelou que já se encontra em liberdade. Pediu, ainda, que lhe sejam enviados os vídeos do momento da sua detenção.



© Instagram/Pedro Lourenço

Vale recordar que Pedro Lourenço soma milhares de visualizações nos conteúdos que publica. Em todos eles, o jovem procura testar os limites de quem o rodeia.

Pedro tem vídeos a mostrar-se a invadir eventos como os Globos de Ouro e o casting dos 'Morangos com Açúcar', bem como as instalações da TVI e um concerto do Toy. Veja aqui.

O Notícias ao Minuto tentou recolher um depoimento junto das autoridades mas, até ao momento, ainda não obteve resposta.

