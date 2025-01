Blake Lively não se livra de (mais uma) polémica associada ao seu nome. Desta vez quem vem pôr em causa a sua índole é uma atriz que trabalhou com ela na série 'Gossip Girl'.

Rossella Rago fez um vídeo no Tik Tok onde revela o comportamento abusivo de Blake.

"Trabalhei em 'Gossip Girl' durante as seis temporadas e eu vou confirmar que trabalhar com a Blake é horrível [...] ela é horrível", assumiu Rossella.

"Ela arrotava e soltava gases no meio do set e comportava-se como se nós fossemos sortudos por cheirar os gases dela. Não era prazeroso trabalhar com ela."

O vídeo foi, entretanto, apagado da conta de Rossella Rago.

