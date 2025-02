Taylor Swift "precisa de espaço" de Blake Lively, depois de ver o seu nome envolvido na polémica entre a atriz de 'Gossip Girl' e Justin Baldoni.

Segundo fontes do Page Six, a cantora decidiu "fazer uma pausa na sua amizade" das duas.

"A Taylor está mesmo magoada com toda esta situação e sente que foi um peão", acrescenta.

É ainda referido que Swift não quer ter nada a ver com o processo em tribunal entre Blake e Justin, depois da atriz ter acusado Baldoni de assédio sexual durante as gravações do filme 'Isto Acaba Aqui'. Entretanto, Justin respondeu com outro processo. O julgamento está marcado para o ano.

A amizade de Blake e Taylor terá começado ainda em 2015, depois da atriz ter partilhado uma fotografia de uma campanha que protagonizou acompanhada pela música 'Bad Blood'.

