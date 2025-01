O polémico caso que envolve os colegas de elenco, Justin Baldoni e Blake Lively, continua a conhecer novas provas e evidências.

Desta vez, foi divulgada pelo ator uma mensagem de áudio que este enviou a Lively, depois de terem tido uma reunião onde também estariam Ryan Reynolds e Taylor Swift, segundo o TMZ.

Ao que parece, Justin não terá concordado com as alterações que Blake tentou fazer a algumas cenas e não terá reagido da melhor maneira com a atriz.

Blake enviou-lhe uma mensagem a mostrar o seu descontentamento e esta foi a resposta do ator, um áudio de sete minutos às 02h00 da manhã.

"Quero começar com um pedido de desculpas. Ao ler a segunda parte da tua mensagem, fiquei desiludido e sinto muito. Eu fiquei aquém e tu trabalhaste mesmo muito nisto. Sinto-me muito grato por te sentires segura o suficiente para me dizeres o que sentes. [...] Eu estraguei tudo, isto é uma falha da minha parte."

De seguida, o realizador de 'Isto acaba aqui', garante que "está longe de ser perfeito. Sou um homem com muitas falhas, como a minha mulher pode dizer. [...] Acabo sempre por pedir desculpas e depois encontro o meu caminho de volta. [...] Sinto muito por te ter feito sentir assim, deve ter sido terrível", afirmou.