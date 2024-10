Pedro Teixeira partilhou novas fotografias da rodagem da nova temporada de 'Anikulapo', a série africana da Netflix realizada por Kunle Afolayan.

"Gana", lê-se na legenda da publicação feita na terça-feira, 8 de outubro, na sua conta de Instagram.

Nela é possível ver sete fotografias e vídeos do ator, das ruas do país e do set de gravações.

Nos dias 19 e 22 de setembro, o ator já tinha partilhado outros momentos, agradecendo por aquilo que foi uma "semana incrível".

De acordo com o realizador, Kunle Afolayan, a nova temporada de 'Anikulapo' aborda a história e cultura da Nigéria, incluindo o mercado de escravos.

