Jessica Athayde partilhou imagens das gravações de 'O Bairro do Humor', o programa da RTP que conta com Eduardo Madeira no elenco.

Este é um dos programas exclusivamente dedicados ao humor que o canal terá na sua grelha, apesar de ainda não ter data de estreia.

"Saí de casa e disse que ia trabalhar", lê-se na legenda de uma publicação que a atriz partilhou na sua conta de Instagram esta terça-feira, 22 de outubro, onde surge vestida com trajes de época, lembrando a rainha Maria Antonieta.

Carregue na galeria para ver outras fotografias que Jessica Athayde partilhou das gravações de 'O Bairro do Humor'.