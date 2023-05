Depois de terem confirmado na página oficial da série 'Morangos com Açúcar' no Instagram que o famoso Colégio da Barra está de volta, Madalena Aragão publicou uma fotografia captada na escola da ficção.

A atriz integra o elenco da nova temporada da série e não resistiu a destacar a imagem na sua página de Instagram.

"No colégio da Barra", escreveu na legenda da imagem em que aparece vestida para a sua personagem e que se pode ver um bocadinho do interior do espaço de gravações.

