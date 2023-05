Yolanda Tati está visivelmente mais magra, facto notado pelos seus atentos seguidores do Instagram, que nos últimos dias resolveram questioná-la sobre o motivo da perda de peso.

"Muito mais magra. Chega", escreveu-lhe uma internauta numa 'sessão' de perguntas e respostas, levando a que explicasse o motivo para as mudanças no seu físico.

"Já sabia e estava mesmo à espera disto. Eu sei que vocês acham que estou magra por causa dos treinos. Não é verdade. Comecei a treinar em fevereiro para ficar atlética ou 'cavala' como digo aqui a brincar… Mas a minha perda drástica de peso ocorre especificamente em duas semanas de março/ abril. No seguimento de um evento que teve um tremendo impacto sobre a minha saúde mental e sistema nervoso", confessou.

A comunicadora referia-se ao facto de ter sido protagonista de vários episódios de 'Extremamente Desagradável', da Rádio Renascença. Na época, Yolanda chegou a publicar uma "nota de repúdio" contra a rádio e a humorista por considerar que "o humor diluiu-se" e estaria a ser alvo, devido às piadas de Joana Marques, de "todo o tipo de insultos: misóginos, racistas, xenófobos ou simplesmente humilhação barata e gratuita".

Por estar frágil e no centro da polémica, a radialista admite que "não conseguia ingerir" alimentos. "E, do pouco que comia, o meu organismo rejeitava. Não tenho muito a dizer sobre isto. É o que é. E o que há", completou sobre o tema.



© Reprodução Instagram/ Yolanda Tati

Ainda no seguimento da polémica com Joana Marques, antiga radialista da Cidade FM protagonizou uma troca de farpas com um humorista. Pedro Teixeira da Mota acusou-a de o ter ameaçado, o que motivou uma nova reação.

