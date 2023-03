Yolanda Tati reagiu publicamente à mais recente polémica que envolve o seu nome. No âmbito da nota de repúdio que a radialista dirigiu a Joana Marques e ao programa 'Extremamente Desagradável', Pedro Teixeira da Mota veio a público revelar ter sido ameaçado por Yolanda.

O humorista contou num podcast ter sido ameaçado depois de ter feito uma piada sobre a comunicadora.

"[...] 'Podes ter a certeza, porque já falei com pessoas da rádio e pessoas da TVI, tu estás banido de entrar na TVI e nunca vais arranjar trabalho aqui'", citou o jovem.

Perante tão graves acusações, Yolanda quebrou o silêncio. "Alô, meus anjos. Olhem, eu tenho estado tranquila e calada quanto às notícias falsas que se têm contado sobre mim. É normal que as pessoas se tentem aproveitar de certas ondas e polémicas para que, fora de contexto e cinco anos depois, surjam na tentativa de colher algum tipo de vingança de um momento onde simplesmente não estive bem", começou por assumir.

Ainda que admita não ter estado bem, nega qualquer ameaça feita a Pedro Teixeira da Mota.

"Não vou alimentar isso. O Pedro contou a história dele. Nunca ameacei ninguém de absolutamente nada. O que fiz com o Pedro, com retidão, sem nunca gritar e com a educação (na Padaria Portuguesa), foi dizer-lhe como poderia ser mais inteligente e menos 'malcriado' naquilo que chamava de 'humor', na altura, em abril de 2018", explicou.

"Nesse mesmo momento, eu trabalhava na TVI e várias pessoas tinham comentado comigo o desconforto com a postura insolente e ataques gratuitos, tendo eu dito ao Pedro que: 'seria natural que as pessoas perdessem vontade de o abordar - como eu estava a fazer - de com ele trabalhar, ou sequer de lhe estender a mão, pelo seu modo desrespeitoso de fazer humor'. Nunca falaria e nunca falei por nenhuma estação de TV, nem de rádio", garantiu.

Yolanda deixa no ar a possibilidade de avançar com um processo em tribunal, dada a gravidade das acusações feitas. "Que o Pedro se tenha sentido ameaçado… é algo bem diferente. Mas o Pedro também sabe que me está a acusar de um crime e isso é algo grave, porém, também tenho toda a certeza que não lhe faltarão contactos de bons advogados. Segura e firme. Fico por aqui", escreveu.

Por fim, a radialista assegurou que não voltará a abordar a polémica e deixou um recado ao humorista. "Pedro, desejo-te sorte e sucesso na tua vida, no teu humor e nos teus conceitos. Que o teu ego ferido desde 2018 te permita avançar e florescer em tudo o que fazer. Supera", completou.

