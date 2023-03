O humorista Pedro Teixeira da Mota arrasou Yolanda Tati no mais recente episódio do seu podcast, 'ask.tm'. O comediante não ficou indiferente à recente nota de repúdio feita pela comunicadora contra os quatro episódios do 'Extremamente Desagradável', de Joana Marques, que lhe foram dedicados.

Pedro Teixeira da Mota considera que Yolanda não aceita piadas feitas sobre a sua pessoa e revela que esta não é a primeira vez que a dificuldade é notória.

O humorista conta que, há uns tempos, fez uma piada sobre a comunicadora e foi ameaçado à conta disso.

"Há muito tempo fiz uma story, ou seja 14 segundos, a gozar com ela e um dia ia à rádio (à Cidade FM) fazer uma cena qualquer do Carlos, estava com ele a lanchar na Padaria Portuguesa e ela aparece lá", começa por desvendar.

"Ela basicamente esteve seis minutos a berrar-me ao ouvido sobre o story que eu tinha feito, a dizer que não era normal gozar assim com as pessoas. Eu nunca olhei para ela, nem respondi, até que ela diz: 'e olha, podes ter a certeza, porque já falei com pessoas da rádio e pessoas da TVI, tu estás banido de entrar na TVI e nunca vais arranjar trabalho aqui'", revelou, lembrando o episódio.

"Acho curioso que venhas falar de violência quando fiz um story a gozar contigo e vieste ameaçar-me que não ia entrar na Cidade FM, nem na TVI", lamentou, por fim.

Ouça aqui, a partir do minuto 36, as declarações completas de Pedro Teixeira da Mota.