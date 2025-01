A influencer Yolanda Tati, natural de Angola, marcou presença no podcast 'Fly Podcast', no qual falou sobre a discriminação que alega ter sofrido quando tinha apenas quatro anos. Uma das situações que Tati relembrou envolveu uma educadora de infância.

"Tenho memórias de ficar de parte muitos dias. Ficar assim a olhar para a parede, ficar sentada num canto. Os meus pais repararam que houve um declínio na minha energia, na minha socialização", começou por contar.

"Chegava à escola, ao infantário, e ela basicamente dizia: 'Alguém deu um pum'. As crianças fazem cocó na fralda, é normal, mas sempre que acontecia algum descuido na sala de aula, [a educadora] partia do princípio que tinha sido eu. Ela dizia: 'Foste tu, de certeza, sai, afasta-te', recordou.

Yolanda contou que a situação piorou até a família intervir diretamente. "Um dia, a minha mãe chegou à escola e perguntou: 'O que é que se passa aqui? O que é que se passa com a minha filha?'", relatou a influencer.

Depois disso, o diretor do colégio, "o senhor Fialho", tomou conhecimento dos insultos e interveio decisivamente. "Ele despediu uma funcionária que estava ali há anos por minha causa", disse Yolanda Tati.

"Ela disse que eu cheirava mal, que não tomava banho, que o meu cabelo tinha piolhos, disse várias coisas sobre mim que não eram verdade. A minha mãe ainda hoje diz: 'Coitada da minha filha, chegou a Portugal, em pleno inverno, dava-lhe banho de manhã e à noite'".

"Hoje em dia, tento cortar esse trauma geracional", afirmou, referindo-se aos filhos, Leonardo e Máximo, frutos do casamento com Marco Turco. "Tenho coisas que tento cortar para não passar esse trauma geracional, mas sei que vêm daí. Os meus pais tinham muito zelo com a minha imagem, porque sabiam que eu podia sofrer", explicou.

Veja a entrevista completa abaixo.

Siga o link

Leia também: Yolanda Tati sofreu "perda drástica de peso" após piadas de Joana Marques