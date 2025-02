Yolanda Tati viveu uma verdadeira batalha silenciosa. Agora que tudo terminou da melhor maneira, a influencer resolveu contar a história na sua página de Instagram.

"As redes sociais são falsas portanto aqui está a maior batalha que vivi e ninguém sabe nos últimos meses".

Jerónimo, o seu pai, enfrentou um cancro e esteve a viver na casa da filha o tempo todo entre tratamentos e operação.

Através de várias imagens, a radialista mostrou todas as atividades que fez com o progenitor. Levou-o a conhecer restaurantes, foram ao ginásio, ele "tornou-se seu assistente" no trabalho e, ainda mais importante, teve um papel fundamental com os netos.

As boas notícias chegaram e agora Jerónimo partiu para Angola para ir ter com a sua mulher. "A chuva parou. A tormenta acabou. [...] Missão cumprida. Amo-te e admiro-te para sempre".

"Faço este post depois de o deixar no aeroporto. E, pela primeira vez, não chorei. Estou feliz: O MEU PAI FOI VIVER".

