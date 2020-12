O Natal de Yolanda Hadid foi passado com muita diversão e amor, rodeada pela família, como mostrou aos seguidores da sua página de Instagram, esta segunda-feira.

Nas imagens que partilhou na rede social, Yolanda mostra que viveu esta quadra natalícia com os filhos, Gigi, Bella e Anwar Hadid, e com a namorada do filho, Dua Lipa, e o namorado de Gigi, Zayn Malik.

O companheiro de Yolanda, Joseph Jingoli, e o ex-marido, Mohamed Hadid, também surgem nas fotografias que pode ver na galeria.

