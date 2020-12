O modelo Anwar Hadid, irmão de Gigi e Bella Hadid, diz que não vai tomar a vacina contra a Covid-19, afirmando que o corpo humano é capaz de "muito mais do que imaginamos".

Segundo o TMZ, o jovem, de 21 anos, foi questionado por um seguidor no Instagram se tomaria ou não a vacina, e a resposta foi: “De jeito nenhum”.

Numa 'sessão' de perguntas e respostas, Anwar respondeu a um outro fã explicando que é contra as vacinas em geral. "Ou eu simplesmente não vou contrair [o novo coronavírus] ou vou contrair e curar-me com a ajuda divina, criando anticorpos, o que é muito melhor do que passar por todo este processo não natural. Os nossos corpos foram feitos pelo Criador e são capazes de reagir a doenças muito mais do que imaginamos", disse.

Como destaca ainda o TMZ, Anwar foi diagnosticado em 2012 com a doença de Lyme, sendo por isso uma pessoa de risco.

Alguns fãs criticaram a posição do jovem modelo. "Não tomas a vacina contra a gripe? E se (Deus te livre) fores diagnosticado com cancro? Não vais ajudar-te a ti mesmo de qualquer maneira?", comentou um dos internuatas.

