Gigi e Bella Hadid revelaram que têm uma meia-irmã, que se chama Aydan Nix e é filha de Mohamed Hadid e Terri Hatfield Dull.

A informação foi partilhada com o Daily Mail na quinta-feira, dia 29 de maio, através de uma declaração, como cita a People.

As irmãs famosas contaram que Aydan nasceu após o "breve romance" de Mohamed Hadid com Terri - e depois do divórcio do pai com a mãe, Yolanda Hadid, em 2001.

Aydan é natural da Flória, onde foi criada, e cresceu com "o homem que ela conhecia amorosamente como seu pai até este morrer de repente quando ela tinha 19 anos".

Após a sua morte, Aydan fez um "teste genético por curiosidade" e percebeu desde logo a sua "conexão biológica" com os filhos de Hadid. "Contactamos pela primeira vez no final de 2023 e, desde então, acolhemos a Aydan de braços abertos."

"Ela passou algum tempo connosco, incluindo com o nosso pai, e ficamos felizes com este crescimento da nossa linda família", acrescentaram na declaração.

"Como irmãos, tivemos muitas conversas abertas e amorosas - incluindo Aydan - sobre como apoiá-la e protegê-la", continuaram.

“A Aydan e sua família prezam a sua privacidade, e nós respeitamos plenamente. Pedimos gentilmente que outros façam o mesmo e respeitem o seu desejo e direito ao anonimato enquanto ela continua a sua vida como uma jovem mulher em Nova Iorque", realçaram, por fim.

