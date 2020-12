José Carlos Malato não podia estar mais feliz com a notícia que chega no final de 2020, depois do ano ter começado com o início da pandemia de Covid-19. A vacinação contra a doença já começou a ser dada em Portugal, este domingo, 27 de dezembro, momento que o apresentador da RTP fez questão de destacar no Instagram.

"Este é o verdadeiro presente de Natal! O futuro começa hoje", disse logo após a notícia da chegada do primeiro lote de vacinas, que aconteceu este sábado.

Um dia depois, quando os primeiros profissionais de saúde começaram a ser vacinados, acrescentou: "'Hoje é o primeiro dia do resto das nossas vidas'. Espero pela minha vez".

