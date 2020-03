Em tempo de quarentena, há quem preze por manter a boa forma física e fazer do lar o novo espaço de treino. Yannick Djaló faz parte deste grupo e mostrou aos fãs que mesmo com todas as restrições impostas pelo novo coronavírus mantém-se focado na vida saudável.

Esta quinta-feira, partilhou uma fotografia na qual aparece a fazer um treino de musculação do exterior de sua casa. Uma imagem que deixou em evidência o corpo tonificado que preserva aos 33 anos.

Veja na galeria.

Leia Também: Irmão mais novo de Yannick Djaló faz sucesso como modelo