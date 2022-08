Win Butler, vocalista dos Arcade Fire, foi acusado de assédio sexual por quatro pessoas.

Uma investigação levado a cabo pelo Pitchfork revela que quatro indivíduos, com idades compreendidas entre os 18 e os 23 anos à época, alegaram que o músico se comportou de forma inapropriada.

Três mulheres, e uma pessoa não binária, acusaram o cantor de se aproveitar da sua fama para enviar mensagens de cariz sexual, algo que aconteceu entre 2015 e 2020.

Butler já negou as acusações, garantindo que os relacionamentos eram consentidos. “É profundamente revisionista, e francamente errado, alguém sugerir o contrário”, defende.

No comunicado, Wind - que é casado com Régine Chassagne - pede desculpas no caso de “alguém ter ficado magoado” com o seu comportamento.

“Continuo a aprender com os meus erros e a trabalhar muito para me tornar uma pessoa melhor, alguém de quem o meu filho se orgulhe. (…) Peço desculpa por não me ter apercebido do efeito que tinha nas pessoas - lixei tudo, e apesar de não ser uma desculpa, continuarei a seguir em frente, a curar o que pode ser curado e a aprender com as experiências do passado”, completa, lembrando o seu passado marcado por drogas e álcool.

