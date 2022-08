Britney Spears decidiu abrir o coração e contar a sua história de vida através de um áudio de 22 minutos que foi divulgado no YouTube este fim de semana.

Na gravação, a artista, de 40 anos, relata os diversos “abusos” de que, alegadamente, foi vítima por parte da família ao longo dos anos em que esteve sujeita a uma tutela.

“Não ganho nada em partilhar isto”, sublinhou. “Tive propostas de entrevistas com a Oprah e com muitas pessoas por muito dinheiro, mas é de loucos. Não quero nada nisso. Para mim, isto é muito mais do que apenas me sentar e dar uma entrevista”, afirmou.

Entretanto começa a relatar os momentos que mais a marcaram. “Lembro-me da minha mãe estar sentada no sofá e ela dizer: ‘vêm cá pessoas hoje para falar contigo, devias ir para um hotel ou algo do género’. Nunca percebi o que ela queria dizer, não acreditei nela. ‘É um advogado, quem é que vem aqui?’. Quatro horas depois estavam mais de 200 paparazzi à porta da minha casa a filmarem-me numa ambulância. Sei que foi tudo premeditado. (…) Os exames não acusaram drogas ou álcool no meu corpo, foi puro abuso”, descreve,

“Eles mataram-me, literalmente. Colocaram-me no lixo. Senti que a minha família me colocou no lixo. Atuava para milhares de pessoas à noite em Vegas, com a ansiedade de ser artista, com as gargalhadas, com o respeito… era uma máquina. Era uma máquina, quase não era humana. Era de loucos", lamenta.

Britney conta que foi forçada a ficar internada num clínica psiquiátrica em 2019, depois de ter criticado um passo de dança durante um ensaio. Enquanto isso, a família desfrutava de uma estadia na sua casa de praia.

No áudio, a mesma descreve que não tinha qualquer privacidade dentro da clínica, sendo que era obrigada a mudar de roupa à frente de outras pessoas e a submeter-se a "duras" técnicas terapêuticas.

“Fizeram-me uma lavagem de cérebro de maneira a que sentisse que precisava deles”, alega. “'Se não fizeres aquilo que te disserem, vamos mostrar-te quem manda aqui'”, lembra.

“Eu pensava, ‘porque é que me estão a fazer isto?’”, descreve, sublinhando que a ameaçaram levar a tribunal caso não aceitasse ficar internada.

Apesar de tudo o que aconteceu com o pai, Britney diz estar mais "magoada" com a mãe, Lynne Spears, uma vez que esta nunca a defendeu em público quando questionada pelos jornalistas sobre o que se estava a passar.

“Como é que eles ficaram impunes? (…) Estou a partilhar isto porque quero que as pessoas saibam que sou humana. Sinto-me uma vítima depois destas circunstâncias, e como me posso curar se não falar sobre o assunto?”, questiona, por fim.

De recordar que a tutela de Britney chegou ao fim em novembro do ano passado depois de uma longa batalha judicial contra o pai, Jamie Spears.

