O regresso de Britney Spears à música já é oficial. Saiu ao início da manhã desta sexta-feira, dia 26 de agosto, a canção que junta a cantora a Elton John.

'Hold Me Closer' é uma nova versão de 'Tiny Dancer', um tema de 1971 do artista britânico que, recentemente, também lançou 'Cold Heart' com Dua Lipa, com excertos das canções 'Sacrifice', de 1990, e 'Rocket Man', de 1992.

Foi no Youtube que 'Hold Me Closer' começou a ser divulgada. Na conta oficial de Elton John nesta plataforma podem encontrar-se dois vídeos com a música, sendo que um mostra fotografias antigas dos dois artistas e o outro é um vídeo animado de um foguete.

Até ao momento, Elton John e Britney Spears não reagiram ao lançamento.

