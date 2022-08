Britney Spears prepara-se para regressar muito em breve ao mundo da música. Depois de uma longa paragem, a cantora está prestes a lançar uma colaboração musical ao lado de Elton John.

Embora os detalhes do projeto permaneçam por revelar, um porta-voz confirmou à agência de notícias PA que o single que junta os dois cantores terá o nome de 'Hold Me Closer'. Trata-se, de acordo com a imprensa internacional, de uma nova versão do single 'Tiny Dancer', de Elton John, lançado em 1971.

