Os filhos de Britney Spears têm evitado, há meses, estar com a mãe. Preston, de 16 anos, e Jayden, de 15, também optaram por não marcar presença no casamento da cantora com Sam Asghari. Estas são declarações do pai dos jovens, Kevin Federline.

O ex-marido da artista destacou como foi "difícil" para os filhos acompanharem todo o processo em relação à controversa tutela da qual Britney se libertou ao fim de 13 anos. Além disso, acredita que a tutela do pai de Spears, Jamie, "a salvou".

Kevin também não deixou de falar das publicações que Britney tem feito no Instagram após o fim da tutela, onde partilha várias imagens sem roupa.

"Eu tento explicar-lhes que talvez seja outra maneira de ela se tentar expressar. Mas isso não faz com que eles não passem pelo que estão a passar. É duro. Não consigo imaginar como é ser adolescente e ter que ir para a escola", acrescentou.

De recordar que Kevin casou-se com Britney em 2004. Em 2006, dois meses após o nascimento de Jayden, a cantora pediu o divórcio. Mais tarde, a artista acabou por ser hospitalizada por abuso de substâncias. Em janeiro de 2008, Federline conseguiu ficar com a custódia dos filhos e no mês seguinte o pai da cantora recebeu a tutela que durou 13 anos.

Após as declarações de Federline, Britney Spears não tardou a reagir no Instagram. "Entristece-me saber que o meu ex-marido decidiu discutir a minha relação com os meus filhos", escreveu. "Eu dei-lhes tudo", afirmou.

"Como todos sabemos, criar adolescentes nunca foi fácil para ninguém. Preocupa-me o motivo ser baseado no meu Instagram. Foi muito antes do Instagram", acrescentou. "Uma palavra: Doloroso… Vou dizer… A minha mãe disse-me 'tu devias dá-los ao pai deles'… Partilho isto porque posso", continuou.

© Instagram

Numa outra partilha, escreveu: "Além do que disse nas minhas stories, como a madrasta diz, 'o que quer que esteja a acontecer fora desta casa não tem nada a ver com esta casa'. […] Lembre-se de que os traumas e insultos que vêm com a fama e esse negócio não me afeta apenas a mim, mas também aos meus filhos!!! Sou apenas humana e dei o meu melhor. […] Outros artistas fizeram muito pior quando os seus filhos eram extremamente jovens".

Britney destacou ainda que foi "controlada durante quase 15 anos" ao referir-se à tutela. "Precisava de permissão para tomar paracetamol!!! […] Não estou surpreendida que, assim como a minha família fez a sua cota de entrevistas, eles também farão. Não estou nem um bocadinho surpreendida com o comportamento deles e a abordagem com que tive de lidar", concluiu.

Mas a cantora não foi a única a reagir. O atual marido de Britney, Sam Asghari, também respondeu às declarações de Kevin Federline.

"Para esclarecer, a minha mulher nunca publicou uma selfie nua, exceto do rabo. Todas as outras publicações são nudez implícita que pode ser vista em qualquer anúncio de sabonetes [por exemplo]. Não são válidas as suas declarações sobre as crianças se distanciarem e é irresponsável fazer essa declaração pública. Os meninos são muito inteligentes e em breve vão fazer 18 anos para poderem tomar as suas próprias decisões, e podem, eventualmente, perceber que a parte 'difícil' foi ter um pai que não trabalhou muito em mais de 15 anos como modelo", começou por dizer.

Sam destacou que "não conhece Kevin pessoalmente e não te nada contra" o ex-marido da cantora além de "ele escolher difamar a sua mulher". Além disso, criticou o posicionamento de Kevin em relação à tutela de Britney.

"Coisas que agora são consideradas normais e comportamentos facilmente resolvidos com terapia ou de outras maneiras foram ampliados para justificar uma sentença de 13 anos de prisão. Qualquer pessoa que aprove isso está errado ou está a beneficiar-se disso de alguma forma. Não vou comentar este assunto outra vez, exceto para dizer que tenho um emprego", completou.

© Instagram