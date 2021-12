O príncipe George, a princesa Charlotte e o príncipe Louis estão entre as pessoas mais conhecidas do mundo. E isto significa que pela altura do Natal os filhos de William e Kate Middleton recebem presentes vindos de todas as partes do mundo.

No entanto, os duques de Cambridge querem providenciar aos filhos uma infância o mais normal possível, pelo que não permitem que as crianças fiquem com todos os presentes, de maneira a não se tornarem mimados, noticia o Daily Mirror.

Esta é uma regra seguida há anos. Em 2017, por exemplo, aquando o nascimento do príncipe Louis, um representante do Palácio de Kensington revelou que muitos dos presentes recebidos na ocasião iriam ser doados a organizações "para fazer bom uso deles".

