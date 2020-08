A pedido dos príncipes William e Harry, o jardim de Sunken, do Palácio de Kensington, em Londres, ficará ainda mais embelezado no próximo ano. Segundo nota a imprensa britânica, os irmãos uniram-se para homenagear a mãe, princesa Diana, e pediram que fosse instalada uma estátua no exterior do palácio onde a princesa de Gales viveu e que é a atual residência oficial de William e Kate Middleton.

Este tributo prevê-se que aconteça a 1 de julho de 2021, data em que Lady Di completaria o 60.º aniversário.

"A estátua foi pedida para reconhecer o impacto positivo que a princesa teve no Reino Unido e no mundo", afirma o comunicado dos irmãos, cita a revista Hello.

A notícia foi comunicada esta sexta-feira, dia 28, três dias antes de se completarem 23 anos do trágico acidente que tirou a vida a Diana, e marca a primeira vez que William e Harry emitem um comunicado em conjunto desde que o duque de Sussex se afastou do núcleo sénior da realeza, no início desde ano.

