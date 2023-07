Will Smith e Jada Pinkett Smith recorreram ao Instagram para assinalar o aniversário do filho Jaden, que completou 25 anos no sábado, 8 de julho.

Junto de uma fotografia de ambos, o ator assinalou a data e recordou que quando tinha a idade do filho já era pai.

"Feliz aniversário, J-Diggy. Como assim já tens 25 anos? Quando eu tinha 25 anos já tinha um filho de dois anos. Estou só a dizer...", escreveu, possivelmente em jeito de 'provocação'.

Mas não ficou por aqui e referiu que a imagem que escolheu para a publicação é a sua favorita de ambos.

Por sua vez, Jada recordou uma fotografia antiga - captada quando o filho era bebé - e outra imagem mais atual. "Feliz 25.º aniversário, meu doce Jaden", disse.

Além de Jaden, o casal tem ainda em comum a filha Willow, de 22 anos. O ator é também pai de Trey, de 30 anos, fruto do casamento anterior com Sheree Zampino.