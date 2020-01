O Will Smith é uma celebridade a nível global, mas não é só por causa do cinema. O seu inigualável carisma é grande parte do seu capital, sendo disso exemplo a bonita história que partilhou com os fãs no sábado.

O icónico ator de 'O Príncipe de Bel-Air' apareceu de surpresa na festa de despedida de uma rececionista que conheceu há 30 anos, no começo da sua carreira. Anita Scipio foi a pessoa que o recebeu quando Will fez a sua primeira entrevista como ator, nos escritórios da iHeartRadio, em Nova Iorque.

"Os meus momentos preferidos na estrada são aqueles em que posso interagir com pessoas como a Anita", escreveu o ator de 51 anos de idade, na legenda de um vídeo onde se pode ver a felicidade da mulher.

"Conhecia-a na receção antes da PRIMEIRA entrevista da minha carreira... e ontem [sexta-feira] tive a sorte de me despedir dela, que se vai reformar, 30 anos depois. Ela diz que eu lhe fiz o dia. Malta... ela é que fez o meu. Diverte-te, querida, e continua a espalhar esse amor e luz onde quer que vás", escreveu.

Fique com as divertidas imagens, acima.

