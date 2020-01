Amy Schumer surpreendeu os que a seguem no Instagram ao exibir a cicatriz que ficou no seu corpo após ter-se submetido a uma cesariana. A humorista foi mãe pela primeira vez há quase um ano e tenciona aumentar a família em breve. Por isso recorreu à técnica de fertilização in vitro.

"Estou há uma semana no processo de fertilização in vitro e a sentir-me muito deprimida e emotiva. Se alguém já passou por isto e tem algum conselho ou não se importa de partilhar a sua experiência, faço-o. O meu número está na bio. Estamos a congelar os meus óvulos e a tentar saber o que fazer para dar um irmão ao Gene", desabafou na legenda da imagem que publicou na sua conta do Instagram, onde exibe a cicatriz.

Amy Schumer, de 38 anos, e o marido, Chris Fischer, de 40, deram as boas-vindas ao primeiro filho em comum em maio de 2019, após uma gravidez difícil. Recorde-se que a comediante sofreu de hiperémese gravídica, uma complicação da gravidez caracterizada por náuseas e vómitos de tal forma graves que provocam perda de peso e desidratação.

