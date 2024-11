Ludmilla e Brunna Gonçalves estão à espera do primeiro bebé em comum. A cantora brasileira anunciou a novidade num concerto, no passado sábado, dia 9 de novembro, e as duas deram agora uma entrevista onde contam como tudo aconteceu.

Brunna confidenciou que escondeu o teste de gravidez positivo da mulher. "Fiz um teste e não acreditei. Abri outro teste, fiz. Não acreditei. Abri outro teste. Aí fiz o digital para aparecer escrito 'grávida'. Só assim para eu acreditar. Disse à Ludmilla que tinha que se esperar um mês", confessou, já que queria ter a certeza através do exame de sangue.

Mais à frente na entrevista, as duas contaram como foi o processo de engravidar. O bebé foi gerado por fertilização in vitro, através do método Ropa (Receção de Óvulos da Parceira). Neste caso, o óvulo de Ludmilla foi fecundado por espermatozoides doados e esse embrião foi implantado no útero de Brunna.

Ludmilla e Brunna Gonçalves casaram-se em dezembro de 2019, numa cerimónia surpresa.

