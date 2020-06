Will Arnett já foi pai pela terceira vez. O ator e a namorada, Alessandra Brawn, deram as boas-vindas ao primeiro filho em comum.

"Alexander Denison Arnett nasceu em Los Angeles no dia 27 de maio", confirmou o representante de Arnett ao Page Six, esta sexta-feira, 12 de junho, referindo de seguida que o casal já está em casa com o bebé e "estão todos bem".

Recorde-se que Will é ainda pai de Archie, de 11 anos, e Abel, de nove, fruto do casamento terminado com Amy Poehler, de quem se separou em 2016.

